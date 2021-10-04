«Бьет — значит любит»: стали известны подробности избиения и похищения женщины в Петербурге

Приезжий из ближнего зарубежья решил добиться любви женщины оригинальным способом — избив и похитив ее на глазах у людей. «Ухаживания» закончились его задержанием.

Портал Фонтанка поделился подробностями резонансного случая, произошедшего ранним утром, 4 октября. Ранее очевидцы присылали кадры жестокого избиения и похищения двух женщин у ЖК «Цветной город».

Похищенной женщине удалось выбраться на заправке в Курортном районе, где она заперлась в туалете и попросила персонал вызвать полицию. Ее «обожатель» сразу уехал с АЗС, однако ближе к вечеру его задержали на Гражданском проспекте. Задержанным оказался 40-летний приезжий. Вместе с соучастником разбоя его в отдел полиции. Женщина с заправки была госпитализирована — у нее диагностировали перелом руки и носа.