«Бьет — значит любит»: стали известны подробности избиения и похищения женщины в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Приезжий из ближнего зарубежья решил добиться любви женщины оригинальным способом — избив и похитив ее на глазах у людей. «Ухаживания» закончились его задержанием.

Портал Фонтанка поделился подробностями резонансного случая, произошедшего ранним утром, 4 октября. Ранее очевидцы присылали кадры жестокого избиения и похищения двух женщин у ЖК «Цветной город».

Похищенной женщине удалось выбраться на заправке в Курортном районе, где она заперлась в туалете и попросила персонал вызвать полицию. Ее «обожатель» сразу уехал с АЗС, однако ближе к вечеру его задержали на Гражданском проспекте.

Задержанным оказался 40-летний приезжий. Вместе с соучастником разбоя его в отдел полиции. Женщина с заправки была госпитализирована — у нее диагностировали перелом руки и носа.

Как стало известно, причиной такого «напора» стал отказ продолжить романтические отношения. После общения на сайте знакомств пара встретилась, но жертве похищения встреча не понравилась. Отбиться от назойливых ухаживаний пострадавшая пыталась на протяжении месяца.
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