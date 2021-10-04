За неделю спасатели Ленобласти привлекались 28 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» вечером, 4 октября.

Так, в период с 27 сентября по 3 октября поисково-спасательные подразделения привлекались 28 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП – 4 раза;

к поисково-спасательным работам на водных объектах – 4 раза;

к поисково-спасательным работам в лесах — 10 раз.

Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 13 человек. Число летальных исходов в происшествиях составило 4 человека.