За неделю спасатели Ленобласти привлекались 28 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» вечером, 4 октября.
Так, в период с 27 сентября по 3 октября поисково-спасательные подразделения привлекались 28 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП – 4 раза;
- к поисково-спасательным работам на водных объектах – 4 раза;
- к поисково-спасательным работам в лесах — 10 раз.
Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 13 человек. Число летальных исходов в происшествиях составило 4 человека.
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04.10.2021 30