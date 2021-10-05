Актриса Юлия Пересильд рассказала о впечатлениях от полета в космос с борта МКС – видео

Как сообщал ivbg.ru, корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся российский космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, успешно отправился в космос с космодрома Байконур для съемок фильма.

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«Для нас сегодня новым было все. Каждые десять секунд приносили что-то свое, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живет, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сейчас сплю», – рассказала о своих впечатлениях Юлия Пересильд

По словам Клима Шипенко, все происходящее для них является приятным шоком.