Ленобласть представила свои инвестиционные проекты в АПК на «Золотой осени»

В регионе реализуется 100 инвестиционных проектов в сфере АПК. Основные представлены на главной российской аграрной выставке «Золотая осень».

Форум открыли заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Ленобласть на выставке представил зампредседателя правительства — председатель комитета по АПК Олег Малащенко. На стенде региона в 150 кв метров представлена продукция порядка 50 компаний региона.

Объем производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 млрд рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства — 100,6%.

Отметим, что в 2020 году выставка прошла в формате видеомоста, что не помешало предприятиям региона получить 12 наград. Во время открытия губернатор Ленобласти с территории ведущей птицефабрики России «Роскар» рассказал Михаилу Мишустину о результатах работы аграрного сектора в регионе.

Как ранее писал ivbg.ru, в 2019 году на выставке «Золотая осень» были представлены экспонаты агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, а также племенные животные. Более 120 предприятий прибыло из Ленобласти, чтобы продемонстрировать высокое качество продукции региона. Губернатор региона Александр Дрозденко продемонстрировал экспозицию премьер-министру Дмитрию Медведеву. В итоге, Ленобласть получила гран-при «за вклад в развитие выставки».