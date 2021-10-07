Фура насмерть сбила человека, перебегавшего трассу «Кола»

ДТП со смертельным исходом произошло поздно вечером 6 октября на 37-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительной информации, грузовик Scania наехала на 57-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в темной одежде без светоотражающих эелеиентов. В нескольких метрах от места аварии находился пешеходный переход.
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