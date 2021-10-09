Петербуржец на Ford Fusion погиб при таране грузовика на обочине во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 8 октября около 20:00 на третьем километре трассы «Сортавала» Ford Fusion под управлением 52-летнего петербуржца въехал в припаркованный на обочине грузовик Volvo.

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Грузовым автомобилем управлял 33-летний гражданин Армении. От полученных травм водитель Ford Fusion скончался на месте происшествия.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают инспекторы ГИБДД.