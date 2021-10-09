Погода в Ленобласти: 10 октября в регионе ожидается теплый день без существенных осадков

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 октября на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Ветер юго-западный. В ночное время 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5… +10 °C. На юге местами до +2 °C. В дневное время +10… +15 °C.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.