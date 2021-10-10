В Старой Ладоге проходит фестиваль «Венок славы Александра Невского»

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 10 октября, в Старой Ладоге проходит последний день фестиваля «Венок славы Александра Невского».

Фестиваль стартовал 8 октября. Гости посмотрели дефиле, на котором свое видение исторического костюма представили молодые дизайнеры из Луги, Киришей, Агалатово и Всеволожска. Посетили ярмарку ремесел, выступления реконструкторов, фестиваль колокольного звона и концерт, где выступят певица Варвара и группа «Братья Гримм».

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08.10.2021 161
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