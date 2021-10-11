Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Некоторые ковид-пациенты могут выздороветь и всего за пару суток.

По сообщению замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, коронавирус может длиться до 28 дней, после 14-го дня возможно развитие осложнений, длительность которых может быть разной, передает РИА Новости. У некоторых пациентов симптомы осложнений остаются более трех месяцев, а иногда до полугода и дольше.

Как отметила врач-терапевт Дарья Хавкина, длительность ковида зависит от своевременного, правильного лечения и от особенностей организма. В среднем длительность заболевания составляет 11 дней, но некоторые пациенты выздоравливают и всего за пару суток.

По информации специалистов, вакцинированные выздоравливают намного быстрее, чем те, кто не сделал прививку.