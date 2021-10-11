В деревне Пустынка лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 11 октября, в деревне Пустынка Тосненского района Ленобласти.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись легковушка Audi и грузовик Mercedes. В результате ДТП 35-летний водитель грузового авто оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.
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