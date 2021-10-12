«Почта добрых желаний»: парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители

В выборгском парке Монрепо по-прежнему продолжает работать «Почта добрых желаний».
История началась, как обычная детская игра, которую год назад запустил школьник Тимофей, и которую с удовольствием поддержали взрослые. Ее суть заключается в том, чтобы положить в специальный почтовый ящик письмо с добрыми пожеланиями другим туристам или самому себе.
Музей-заповедник «Парк Монрепо» поделился добрыми письмами от своих посетителей и рассказал, о чем же они мечтают:
- «… Хотим увидеть, как внучка Верочка, которой 2 года, выйдет замуж. Желаем здоровья всем. Лариса. Владимир».
- «…Удачи во всех начинаниях. Слез только от радости или смеха. Никаких войн и распрей. Лариса и Наташа».
- «Желаю себе любви к себе. Крепкой психики! Крепкого ментального здоровья! … И здоровья моему психотерапевту Леониду».
- «Хочу, чтобы люди были добрее, и все были счастливы. Боря и Дарья».
- «Хочу, чтобы все мои любимые и родные были здоровы».
- «Я хочу не идти в школу! Но быть на дистанте жестком».
- «Чтоб в 2022 открылись границы, чтоб корона исчезла…».
- «Хочу ЗАМУЖ».
- «Вернуться сюда вновь».
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО», ВК
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