«Почта добрых желаний»: парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители

Автор: Гузель Галимова
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В выборгском парке Монрепо по-прежнему продолжает работать «Почта добрых желаний».

История началась, как обычная детская игра, которую год назад запустил школьник Тимофей, и которую с удовольствием поддержали взрослые. Ее суть заключается в том, чтобы положить в специальный почтовый ящик письмо с добрыми пожеланиями другим туристам или самому себе.

Музей-заповедник «Парк Монрепо» поделился добрыми письмами от своих посетителей и рассказал, о чем же они мечтают:

  • «… Хотим увидеть, как внучка Верочка, которой 2 года, выйдет замуж. Желаем здоровья всем. Лариса. Владимир».
  • «…Удачи во всех начинаниях. Слез только от радости или смеха. Никаких войн и распрей. Лариса и Наташа».
  • «Желаю себе любви к себе. Крепкой психики! Крепкого ментального здоровья! … И здоровья моему психотерапевту Леониду».
  • «Хочу, чтобы люди были добрее, и все были счастливы. Боря и Дарья».
  • «Хочу, чтобы все мои любимые и родные были здоровы».
  • «Я хочу не идти в школу! Но быть на дистанте жестком».
  • «Чтоб в 2022 открылись границы, чтоб корона исчезла…».
  • «Хочу ЗАМУЖ».
  • «Вернуться сюда вновь».
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО», ВК
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"Почта добрых желаний": парк Монрепо рассказал, о чем же мечтают посетители Почта добрых желаний, парк Монрепо, Музей-заповедник "Парк Монрепо", Выборг
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