Участок федеральной трассы А-120 в Тосненском районе будут ремонтировать 5 дней

Автор: Анастасия Щербакова
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В связи с ремонтными работами на отрезке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будет организовано реверсивное движение с 13 по 18 октября.

Автомобили смогут набирать скорость на трассе только до 40 км/ч сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» во вторник, 12 октября.

Дорожные работы будут производиться на подходах к путепроводу через железную дорогу, на участке федеральной трассы А-120 со 108 по 109 километр, недалеко от посёлка Ульяновка Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, – сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.
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