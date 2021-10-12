Участок федеральной трассы А-120 в Тосненском районе будут ремонтировать 5 дней

В связи с ремонтными работами на отрезке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будет организовано реверсивное движение с 13 по 18 октября.

Автомобили смогут набирать скорость на трассе только до 40 км/ч сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» во вторник, 12 октября.

Дорожные работы будут производиться на подходах к путепроводу через железную дорогу, на участке федеральной трассы А-120 со 108 по 109 километр, недалеко от посёлка Ульяновка Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, – сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.