Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на камеры видеонаблюдения

Как сообщал ivbg.ru, 9 октября 2021 года в Сочи Mercedes S500, в котором помимо водителя находились Ксения Собчак, ее личный ассистент и директор, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. Пассажирка последнего авто скончалась на месте, еще два человека находятся в больнице.

RT опубликовал видео, на котором запечатлен момент смертельного ДТП. На кадрах видно, водитель Mercedes на огромной скорости пошел на обгон пассажирского автобуса, идущего впереди. Но не успел завершить маневр и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen.

Ранее редакция ivbg.ru рассказала все известные, малоизвестные и ранее неизвестные подробности происшествия в хронологическом порядке.