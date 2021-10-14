Россиянин Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин забросил 732 шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на пятое место в рейтинге лучших снайперов лиги.

Благодаря дублю в домашнем матче с New York Rangers Овечкин обошел канадца Марселя Дионна, имевшего в своем активе 731 заброшенную шайбу.

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Чтобы подняться на четвертую позицию и обойти американца Бретта Халла (741), Овечкину необходимо успешно поразить ворота соперников еще 10 раз.

Топ-1 по забитым голам в Национальной хоккейной лиге занимает канадец Уэйн Гретцки с показателем в 894 шайбы.