Россиянин Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин забросил 732 шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на пятое место в рейтинге лучших снайперов лиги.

Александр Овечкин
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke

Благодаря дублю в домашнем матче с New York Rangers Овечкин обошел канадца Марселя Дионна, имевшего в своем активе 731 заброшенную шайбу.

Вам будет интересно
Россиянин Александр Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов НХЛ за всю историю хоккей, НХЛ, Александр Овечкин
В Сосновом Бору готовятся к строительству ледовой арены
Специалисты завершают разработку проектно-сметной документации сосновоборского Ледового дворца. Строительство приурочено к 95-летию Ленинградской области и 50-летию Соснового Бора. Выполнила первые два...
12.10.2021 200

Чтобы подняться на четвертую позицию и обойти американца Бретта Халла (741), Овечкину необходимо успешно поразить ворота соперников еще 10 раз.

Топ-1 по забитым голам в Национальной хоккейной лиге занимает канадец Уэйн Гретцки с показателем в 894 шайбы.

Автор