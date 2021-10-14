Мурашко связал подъем заболеваемости COVID-19 с низкими темпами вакцинации

Автор: Александр Селиванов
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал главные причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в последние недели.

По мнению главы минздрава, все дело в поведении людей и нежелании прививаться. Министр обратил внимание на низкие темпы вакцинации. Об этом Мурашко заявил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил медицинским работникам, которые уходили на пенсию из-за угрозы коронавируса, вернуться на свои рабочие места. Глава минздрава пояснил, что их здоровью ничего не будет угрожать, так как есть вакцина.

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14.10.2021 41
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