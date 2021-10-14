Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Минздрав России предлагает пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко.

«Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, часть медицинских работников старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье «, — сказал он.

Пожилых медиков просят вернуться на работу из-за высокой нагрузки на систему здравоохранения — в России наблюдается новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет максимумы, количество выявляемых случаев в сутки растет — только за последние 24 часов в стране выявлено 31 299 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. А в Петербурге только готовятся к этому.