На трассе «Скандинавия» геодезист изнасиловал свою помощницу в вагончике

В среду, 13 октября, в полицию Ленобласти обратилась 23-летняя девушка с заявлением об изнасиловании.

Она рассказала, что утром в вагончике строительной площадки компании, где она работает, ее изнасиловал коллега по работе. Инцидент произошел на трассе «Скандинавия», развязка «Цвелодубово — Рощино», возле АЗС «Кириши».

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В этот же день правоохранители задержали подозреваемого — 30-летнего инженера-геодезиста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Врач осмотрел пострадавшую и в удовлетворительном состоянии отпустил домой.