Для оплаты проезда на петербургском транспорте понадобится только лицо

В Северной столице намерены начать эксперимент по системе распознавания лиц.

По информации администрации Санкт-Петербурга, уже в 2024 году в городе может начаться эксперимент по оплате проезда в транспорте через систему распознавания лиц.

Отмечается, что эксперимент в первую очередь начнут проводить с трамваем «Чижик».