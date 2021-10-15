Для оплаты проезда на петербургском транспорте понадобится только лицо

В Северной столице намерены начать эксперимент по системе распознавания лиц.
По информации администрации Санкт-Петербурга, уже в 2024 году в городе может начаться эксперимент по оплате проезда в транспорте через систему распознавания лиц.
Отмечается, что эксперимент в первую очередь начнут проводить с трамваем «Чижик».
Вам будет интересно
Мэр Москвы Сергей Собянин проведал Романа Ковалева, находящегося в больнице после жестокого избиения в метро. Пострадавшего ждет крупная компенсация. Об этом...
08.10.2021 404