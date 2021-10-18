На «Сортавале» на неделю ограничат пропускную способность

На старом направлении трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти на неделю ограничат пропускную способность. Там будут устранять повреждения и деформации асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21 по 27 октября на участке трассы с 44 по 53 км будет организовано реверсивное движение транспорта, скорость движения ограничат до 40 км/час. На этом участке дороги всего две полосы движения, по одной в каждом направлении.

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На месте работ установят сигнальные фонари, водоналивные барьеры, светофоры и временные дорожные знаки. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.