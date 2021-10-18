Трассу от Попово до самого въезда в Выборг обновят в 2022 году

«Ленавтодор» заключает контракт на обновление последнего участка трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг непосредственно на подъезде к Выборгу.

«Область за три года качественно преобразила Приморское шоссе. Этим летом мы сделали участок на границе с Петербургом у Приветнинского, до этого — участок у Озерков. Одна из самых живописных дорог Ленинградской области становится по-настоящему комфортной», — отметил глава дорожного комитета региона Денис Седов.

Ремонт дороги пройдет летом 2022 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».