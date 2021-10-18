Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто во вторник, 19 октября.
Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 19 октября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом вниз по реке яхты Alter Ego.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Вам будет интересно
В Выборгском районе Ленобласти для проведения дорожного ремонта на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,...
13.10.2021 217