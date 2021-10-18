Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто во вторник, 19 октября.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 19 октября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом вниз по реке яхты Alter Ego.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.