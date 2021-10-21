Производители вакцины «Спутник V» завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, которые необходимы для сертификации препарата в Евросоюзе. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством», — сказал Кузнецов.
Он также отметил, что продолжается согласование дат визита специалистов ЕМА на предприятия, где производится препарат. Предполагается, что это произойдёт в текущем году.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра эпидемиологии имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор», «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Шестая — «Бетувакс» — сейчас проходит клинические испытания в Петеребурге.