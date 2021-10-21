Производители вакцины «Спутник V» завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, которые необходимы для сертификации препарата в Евросоюзе. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В настоящее время производственные площадки завершают подготовку дополнительно запрошенных документов, необходимых для завершения процесса сертификации вакцины Европейским медицинским агентством», — сказал Кузнецов.

Он также отметил, что продолжается согласование дат визита специалистов ЕМА на предприятия, где производится препарат. Предполагается, что это произойдёт в текущем году.