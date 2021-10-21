Российским пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей к Новому году

О возможности получить новогодние выплаты заговорили экономисты, которые говорят о значительном профиците бюджета в этом году.

О точной сумме на данный момент ничего не известно, однако, как заявляют аналитики, она будет в пределах от 5000 до 15000 рублей.

Согласно данным Минфина, уровень профицита федерального бюджета России за период с января по сентябрь текущего года составляет уже порядка 1 трлн 443 млрд рублей.

Как сообщает экономист Андрей Лобода, вполне вероятно, что президент России Владимир Путин может объявить о новогодней выплате в декабре 2021 года.

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Такая поддержка, подчеркнул эксперт, даст людям возможность достойно встретить праздник, а при необходимости закрыть долги уходящего года.