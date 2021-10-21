Почти 150 тысяч жителей Ленобласти уже прошли Всероссийскую перепись

Таковы итоги первой недели проходящей в регионе Всероссийской переписи. Около 142 тысяч ленинградцев приняли участие в переписи Госуслугах

«Именно перепись населения позволит нам получить актуальные данные не только о численности, но и об уровне образования, источниках доходов, составе семьи и главное — месте проживания вне зависимости от регистрации. Эта информация ляжет в основу формирования бюджетов всех уровней, планов по развитию социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры и всего, что связано с улучшением качества жизни наших граждан», — прокомментировала Лина Никифорова.

Напомним, что впервые в этом году проходит цифровая перепись. Ленинградцы могут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).