Поликлиники Ленобласти получат 57 аппаратов УЗИ

Новое оборудование поступит в 42 поликлиники Ленобласти. На закупку оборудования направлено 288,9 млн рублей

«Обновление парка медицинского оборудования ― одна из приоритетных задач комитета по здравоохранению региона. За последние годы мы переоснастили наши операционные высококлассной современной техникой, закупили в районные больницы рентген-оборудование, аппараты УЗИ, автомобили, «поликлиники на колесах» и многое другое», ― прокомментировал заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Егор Власов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.