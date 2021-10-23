На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 665-662 пр+об ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт обочины;

км 630-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;

км 657-647 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

57+100 ограничение скорости движения в сторону Выборг с 08:00 до 19:00, замена СБО;

км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-6 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-2 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов;

км 121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: