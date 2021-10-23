На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 октября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 665-662 пр+об ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,ремонт обочины;
- км 630-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;
- км 657-647 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- 57+100 ограничение скорости движения в сторону Выборг с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-6 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-2 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов;
- км 121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, планировка обочин.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.