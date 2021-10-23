Из-за сильного ветра повреждены зубцы на стене Кремля – видео

Три зубца (мерлона) на Кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду 22 октября 2021 года.

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На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, но на время сильного ветра они были приостановлены. Мерлоны повредили сорванные ветром строительные леса недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

В результате происшествия никто не пострадал, однако доступ на Красную площадь был временно ограничен.