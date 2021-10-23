Пожарный расчет из Лужского района стал призером соревнований «Трасса – 01» – фото

В Санкт-Петербурге прошел финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «Трасса – 01». На практике это езда на скорость с преодолением препятствий.

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Экипажи должны были произвести забор воды из открытого источника, поразить условный очаг пожара водой из ствола, а также продемонстрировать мастерство вождения. Победителем становится тот, кто быстрее и без штрафов справится со всеми заданиями.

За звание лучших боролись 12 команд, второе место занял расчет из Лужского района. Ленинградская область была представлена на соревнованиях тремя районами: Лужский, Всеволожский и Подпорожский.

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