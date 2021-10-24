Министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать кормящих женщин

Период грудного вскармливания исключен из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V», соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты», — сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

В список противопоказаний к вакцинации в данный момент входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжёлыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодые люди до 18 лет, а также те, у кого возникли тяжёлые поствакцинальные осложнения.

Напомним, в Петербурге с 30 вводят локдаун на время нерабочих дней. В частности, не будут работать общепит и розничная торговля, салоны красоты и фитнес-центры. А в Ленобласти с 30 октября в «красной зоне» посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.