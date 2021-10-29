Последнее слово обвиняемого в суде Петербурга продлилось 13 часов 10 минут – это рекорд

Ранее Евгений Парамонов уже поставил один рекорд. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга тогда рассмотрел самое объемное гражданское дело с его участием.

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Гражданин Парамонов поставил новый рекорд на судебном заседании. Последнее слово Парамонова длилось 13 часов 10 минут. Суть была в том, что он не виноват.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удалился на приговор по уголовному делу в отношении Парамонова и других лиц. Евгений Викторович обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей.