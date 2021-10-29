В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды против нетрезвых водителей

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночь с 30 на 31 октября проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

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Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей.

Также нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет. За повторное правонарушение – уголовная ответственность.