Петербургские пригородные электрички не станут дороже в 2022 году

Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

По информации управляющих органов, несмотря на просьбу АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компании» о повышении стоимости проезда на пригородных электричка, администрация Северной столицы отклонила предложение.

Проезд в поездах категории «Стандарт» будет по-прежнему стоить 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий; категории «Комфорт» — соответственно 44 рубля и 2 рубля 20 копеек; в «Ласточке» — 50 рублей и 2 рубля 50 копеек. Сохраняется 50% скидка для детей от 5 до 7 лет.