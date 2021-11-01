Талибы* убили двоих и ранили 10 человек на свадьбе из-за зазвучавшей музыки

Как сообщает «Московский Комсомолец», в Афганистане боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории России) убили 13 человек на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар.

Вам будет интересно Талибы* обезглавили волейболистку из сборной Афганистана Члены движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная на территории России) обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы. По... 22.10.2021 403

Однако, как передает Afghan Voice Agency, убийства произошли 28 октября в уезде Сурхруд. Талибы открыли огонь по участникам свадебной церемонии. В результате стрельбы погибли два человека, а 10 получили ранения.

По словам бывшего афганского вице-президента Амруллы Салеха, причина в зазвучавшей музыке на свадебной церемонии. В своем аккаунте в Twitter политик написал, что этот режим не продержится долго. Тем не менее, «до момента его уничтожения афганцы снова будут расплачиваться за него».