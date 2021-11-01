Путин: В России разрабатывают лекарства от коронавируса

В России в ближайшее время начнут применять лекарства от коронавируса, об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Сейчас разрабатываются, в ближайшее время будут уже использоваться и лекарственные препараты. Сегодня с коллегами говорил на этот счет, с теми, кто занимается этим», – рассказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на это, самым эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация и своевременная ревакцинация.

Ранее Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в России, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания.