В Сланцах молодой человек попал под колеса машины — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы поделились кадрами с места ДТП на улице Ленина в Сланцах. Там водитель «Лады» сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу молодого человека.

О происшествии рассказали в группе Сланцы — не тапки вечером, 1 ноября. Предположительно, авария произошла в районе 18:00 у Центральной городской библиотеки.

В Сланцах молодой человек попал под колеса машины - фото Сланцы, сбил человека, Ленобласть, ДТП, аварияФото: группа в ВК "Сланцы - не тапки"
В Сланцах молодой человек попал под колеса машины - фото Сланцы, сбил человека, Ленобласть, ДТП, аварияФото: группа в ВК "Сланцы - не тапки"
В Сланцах молодой человек попал под колеса машины - фото Сланцы, сбил человека, Ленобласть, ДТП, аварияФото: группа в ВК "Сланцы - не тапки"

Обстоятельства столкновения пока неизвестны. Профильные ведомства не комментировали данное происшествие.

В комментариях к публикации очевидец опубликовала видео с места ДТП. Судя по кадрам, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Остальные подробности случившегося выясняются.

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Фото: фрагмент из видео от очевидца
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В Сланцах молодой человек попал под колеса машины - фото Сланцы, сбил человека, Ленобласть, ДТП, авария
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