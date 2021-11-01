В Сланцах молодой человек попал под колеса машины — фото

Очевидцы поделились кадрами с места ДТП на улице Ленина в Сланцах. Там водитель «Лады» сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу молодого человека.

О происшествии рассказали в группе Сланцы — не тапки вечером, 1 ноября. Предположительно, авария произошла в районе 18:00 у Центральной городской библиотеки.

Фото: группа в ВК "Сланцы - не тапки" Фото: группа в ВК "Сланцы - не тапки" Фото: группа в ВК "Сланцы - не тапки"

Обстоятельства столкновения пока неизвестны. Профильные ведомства не комментировали данное происшествие.

В комментариях к публикации очевидец опубликовала видео с места ДТП. Судя по кадрам, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Остальные подробности случившегося выясняются.