В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения — фото

Во Всеволожском районе два фургона и легковушка устроили серьезную аварию. Сообщается об одном пострадавшем.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Как передает портал 47news в понедельник, 1 ноября, на 19-м километре дороги «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск» столкнулись два фургона и легковушка. В больницу увезли 32-летнего водителя иномарки «Форд Мондео».

У одного из фургонов после столкновения оторвало кузов, а его содержимое разлетелось по дороге.