В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Во Всеволожском районе два фургона и легковушка устроили серьезную аварию. Сообщается об одном пострадавшем.

В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения - фото Ленобласть, ДТП, аварияФото: 47news
В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения - фото Ленобласть, ДТП, аварияФото: 47news
В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения - фото Ленобласть, ДТП, аварияФото: 47news
В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения - фото Ленобласть, ДТП, аварияФото: 47news

Как передает портал 47news в понедельник, 1 ноября, на 19-м километре дороги «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск» столкнулись два фургона и легковушка.  В больницу увезли 32-летнего водителя иномарки «Форд Мондео».

У одного из фургонов после столкновения оторвало кузов, а его содержимое разлетелось по дороге.

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01.11.2021 46
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