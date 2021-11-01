В Свердлова три машины раскидало по трассе после жуткого столкновения — фото

Во Всеволожском районе два фургона и легковушка устроили серьезную аварию. Сообщается об одном пострадавшем.
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Как передает портал 47news в понедельник, 1 ноября, на 19-м километре дороги «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск» столкнулись два фургона и легковушка. В больницу увезли 32-летнего водителя иномарки «Форд Мондео».
У одного из фургонов после столкновения оторвало кузов, а его содержимое разлетелось по дороге.
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01.11.2021 46