Следователи заинтересовались избиением подростка за предложение помыть стекла автомобиля в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в одном из дворов Колпино.
По информации телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер, мужчина набросился и избил подростка, который предложил помыть стекла его автомобиля. Следственный комитет уже заинтересовался произошедшим.
По словам мужчины, подросток был очень настойчив. О причинах вспыхнувшей агрессии, однако он умолчал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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02.11.2021 117