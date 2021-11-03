Следователи заинтересовались избиением подростка за предложение помыть стекла автомобиля в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в одном из дворов Колпино.

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По информации телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер, мужчина набросился и избил подростка, который предложил помыть стекла его автомобиля. Следственный комитет уже заинтересовался произошедшим.

По словам мужчины, подросток был очень настойчив. О причинах вспыхнувшей агрессии, однако он умолчал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.