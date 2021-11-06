Петербургская десятиклассница попыталась уйти из жизни

Девушка училась в престижной гимназии.
По информации правоохранительных органов, в детскую больницу №15 поступила десятиклассница в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сильнейшее отравление препаратами.
По словам матери девочки, которая сама является медиком, она проглотила не менее 36 таблеток жаропонижающего препарата, чтобы покончить с собой.
Семья благополучная, на учете не состоит. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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02.03.2021 1291