Петербургская десятиклассница попыталась уйти из жизни

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Девушка училась в престижной гимназии.

По информации правоохранительных органов, в детскую больницу №15 поступила десятиклассница в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сильнейшее отравление препаратами.

По словам матери девочки, которая сама является медиком, она проглотила не менее 36 таблеток жаропонижающего препарата, чтобы покончить с собой.

Семья благополучная, на учете не состоит. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Вам будет интересно
Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими на КАД попытался покончить с собой
Ранее ivbg.ru рассказывал, что 24 августа на КАД произошло массовое ДТП — водитель легковушки врезался в бензовоз, в результате столкновения...
02.03.2021 1291
Автор