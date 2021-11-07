Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится

Автор: Гузель Галимова
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В России близится к завершению экспертиза детской вакцины от коронавируса на базе «Спутника V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, дети стали чаще болеть COVID-19.

«Очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна», — сказал Мурашко.

Ранее мы сообщали, что в России вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года. А пока минздрав разрешило вакцинировать кормящих женщин.

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07.11.2021 98
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