Сегодня ночью, 10 ноября, на белорусско-польской границе нашли четырех избитых мужчин. Белорусская сторона оказала мигрантам медицинскую помощь. По предварительным данным, беженцы пострадали от рук польских силовиков.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале белорусского погранкомитета. Пострадавшие рассказали, что их задержали на польской территории, после просьбы предоставить им статус беженцев. Все мужчины — кудры по национальности, получили многочисленные травмы. В комитете отметили, что мигрантам оказана необходимая медицинская помощь.

В течение минувших суток двум многочисленным группам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши из Белоруссии.

Напоминаем, что в понедельник, 8 ноября, случилось обострение ситуации из-за массовой миграции жителей арабских стран на территорию Польши. Власти республики на польской стороне выстроили против беженцев полицию и войска.

Такой масштабный переход беженцев через границу в Польше зафиксирован впервые. Варшава ввела чрезвычайное положение на границе. Пограничный рубеж охраняет армия, к которой присоединились войска Литвы. Польские власти планируют установить по периметру колючей проволоки датчики движения и камеры.