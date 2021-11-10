Пандемия вызвала скачкообразный рост спроса на частные дома в Ленобласти

На Международном жилищном конгрессе обсудили строительную сферу Ленобласти

«Пандемия серьезно отразилась на Ленинградской области кратным скачкообразным ростом индивидуального жилого строительства. В этом году планируем ввести около 2 миллионов квадратных метров ИЖС», ― сообщил заместитель председателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Сегодня в регионе строится 610 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,5 миллионов квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры — только за последние 5 лет в Ленобласти ввели более 32 объектов здравоохранения. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции.