В Санкт-Петербурге будет тепло и солнечно в четверг

Автор: Александр Селиванов
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С пятницы начнет холодать.

По информации синоптиков, в четверг 11 ноября в Санкт-Петербурге будет ясная погода. Температура воздуха поднимется до +7°С.

Ветер будет западный до 6 м/с, а осадков не предвидится.

Отмечается, что с 12 ноября до понедельника в городе ожидаются небольшие дожди. Температура наружного воздуха будет падать с каждым днем.

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08.11.2021 218
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