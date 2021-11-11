В Санкт-Петербурге будет тепло и солнечно в четверг

С пятницы начнет холодать.

По информации синоптиков, в четверг 11 ноября в Санкт-Петербурге будет ясная погода. Температура воздуха поднимется до +7°С.

Ветер будет западный до 6 м/с, а осадков не предвидится.

Отмечается, что с 12 ноября до понедельника в городе ожидаются небольшие дожди. Температура наружного воздуха будет падать с каждым днем.