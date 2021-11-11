По данным на 10 ноября включительно привились от коронавируса 746 300 человек. За сутки прививку поставили 11 745 человек.
Как рассказали в областной администрации, чаще всего при вакцинации используется Спутник V.
Напомним, с 8 ноября в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Также 8 ноября многие россияне столкнулись с тем, что срок действия их QR-кодов без предупреждения сократили с одного года до шести месяцев. Однако сроки действия сертификатов о вакцинации были сокращены «в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг».
Также 8 ноября стало известно о новых изменениях в антиковидном постановлении Ленобласти. Так, два района 47-го региона оказались в красной зоне. В Ленобласти зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в том числе за последние сутки, 10 ноября, ― 383. Развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19.