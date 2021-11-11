По данным на 10 ноября включительно привились от коронавируса 746 300 человек. За сутки прививку поставили 11 745 человек.

Как рассказали в областной администрации, чаще всего при вакцинации используется Спутник V.

«В 2021 году в июле меня пригласили работать для усиления нашего ковидного госпиталя. Идя на этот шаг, я понимала, что увижу тяжелые формы болезни и сложные периоды моей жизни. Болезнь забирает очень много людей. В моей практической работе видно: те люди, которые имеют полную вакцинацию, болеют намного легче», ― рассказала врач инфекционного отделения для лечения COVID-19 №2 Лужской межрайонной больницы Кермен Болдырева, которая сама переболела коронавирусом в 2020 году.

Вам будет интересно Проверить подлинность сертификата COVID-19 жителя Ленобласти можно в приложении Госуслуг Проверить подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего помогает приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» от Минцифры России. При сканировании QR-кодов мобильное приложение запрашивает информацию из... 08.11.2021 212

Напомним, с 8 ноября в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. Также 8 ноября многие россияне столкнулись с тем, что срок действия их QR-кодов без предупреждения сократили с одного года до шести месяцев. Однако сроки действия сертификатов о вакцинации были сокращены «в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг».

Также 8 ноября стало известно о новых изменениях в антиковидном постановлении Ленобласти. Так, два района 47-го региона оказались в красной зоне. В Ленобласти зарегистрировано 82 307 случая заболевания COVID 19, в том числе за последние сутки, 10 ноября, ― 383. Развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19.