На трассе во Всеволожском районе загорелась Газель — видео

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: пожарные потушили горящий грузовик в районе Бугров.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации социальных сетей, автомобиль Газель загорелся на внешней стороне КАД во Всеволожском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили возгорание. Информация о пострадавших не поступали.

По факту произошедшего проводится проверка.