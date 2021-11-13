На трассе во Всеволожском районе загорелась Газель — видео

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: пожарные потушили горящий грузовик в районе Бугров.
По информации социальных сетей, автомобиль Газель загорелся на внешней стороне КАД во Всеволожском районе Ленинградской области.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили возгорание. Информация о пострадавших не поступали.
По факту произошедшего проводится проверка.
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05.10.2021 345