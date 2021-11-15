Печи, камины, лепнина и альфрейная живопись возвращаются в Монрепо

Интерьерам главного усадебного дома и библиотечного флигеля выборгского парка возвращается исторический облик.

Как рассказал заместитель председатель правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, реставрация исторической части парка подходит к концу.

«Сейчас основной объем работ осуществляется по интерьерам главного усадебного дома и библиотечного флигеля. Они на своих местах, собраны, над ними возведены кровли, идут работы по утеплению чердаков, перекрытий. Мы уверены, что к маю эти работы будут завершены», – отметил Владимир Цой.

Всего в главном усадебном доме будет установлено семь изразцовых печей (четыре из которых сохранились до наших дней, а остальные были восстановлены) и три чугунных. Кроме печей и каминов в лепном декоре большого зала главного усадебного дома отреставрированы четыре исторических консоли с масками фавнов и большую часть подлинного живописного фриза.

В октябре 2021 года глава Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район посетил парк «Монрепо». Губернатор дал оценку продвигающимся работам и рассказал, что парк будет отреставрирован к началу туристического сезона — в мае-июне 2022 года.

Работы в парке начались в конце 2017 года. Реставрация парковых сооружения выполнена на 90% — это касается Усадебного дома и Библиотечного флигеля. Также отреставрированы парковые ворота с гербом баронов Николаи, восстановлен плодовый топиарный сад, источник «Нарцисс», мосты на «Елисейских полях», пирсы и долина «Розенталь».