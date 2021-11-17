На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 23,25,75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 668-672 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов;

А-121 «Сортавала»: