На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23,25,75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 668-672 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов;
А-121 «Сортавала»:
- км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 06.11.2021 по 29.11.2021 круглосуточно, замена ДШ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.