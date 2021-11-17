В лобовом ДТП под Ропшей погиб один человек

Смертельное ДТП произошло 16 ноября на 16 километре дороги «Анташи-Ропша-Красное Село» в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen Berlingo. В результате, на месте скончался 60-летний пассажир Mercedes, 44-летнего водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.