В лобовом ДТП под Ропшей погиб один человек

Смертельное ДТП произошло 16 ноября на 16 километре дороги «Анташи-Ропша-Красное Село» в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen Berlingo. В результате, на месте скончался 60-летний пассажир Mercedes, 44-летнего водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Проводится проверка.
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17.11.2021 35