Всех пациентов с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проверять на COVID-19

Все пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она добавила, что это делается для того, чтобы не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные.

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