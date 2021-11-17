Всех пациентов с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проверять на COVID-19

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Все пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она добавила, что это делается для того, чтобы не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные.

Вам будет интересно
Всех пациентов с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проверять на COVID-19 роспотребнадзор, орви, коронавирус, Анна Попова
В Ленобласти выявлено 424 новых случая COVID-19 — данные на 17 ноября
В Ленобласти за последние сутки выявили 424 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 85 113...
17.11.2021 288

Ранее Роспотребнадзором было продлено действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в стране до 2024 года. В Кремле данное решение поддержали.

 

Автор