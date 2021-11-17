Всех пациентов с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проверять на COVID-19

Все пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Она добавила, что это делается для того, чтобы не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные.
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