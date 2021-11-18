Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже квартир

Госдума приняла закон, который освобождает семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья, если они потратят деньги на покупку нового.

При этом налогоплательщик должен приобрести новое жилье в календарном году, в котором была совершена продажа.

«Законом освобождаются от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий», — говорится на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закону придается обратная сила: норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

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Кроме того, от НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с пандемией коронавируса.