Светогорец забил жительницу Ленобласти в арендованной квартире в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Пара распивала горячительные напитки.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации правоохранительных органов, в квартире в доме 124/56 по Бухарестской была обнаружена 38-летняя женщина. Труп женщины был усеян гематомами лица, шеи и рук.

Позднее выяснилось, что женщина проживает в городе Светогорске Выборгского района Ленобласти. по горячим следам был задержан соотечественник погибшей, который и избил до смерти женщину в ходе конфликта при распитии спиртного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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17.11.2021 223
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