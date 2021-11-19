Светогорец забил жительницу Ленобласти в арендованной квартире в Санкт-Петербурге

Пара распивала горячительные напитки.
По информации правоохранительных органов, в квартире в доме 124/56 по Бухарестской была обнаружена 38-летняя женщина. Труп женщины был усеян гематомами лица, шеи и рук.
Позднее выяснилось, что женщина проживает в городе Светогорске Выборгского района Ленобласти. по горячим следам был задержан соотечественник погибшей, который и избил до смерти женщину в ходе конфликта при распитии спиртного.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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17.11.2021 223